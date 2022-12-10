2022/12/10 | 00:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر ميدانية في محافظة ذي قار لـ المسلة عن القاء...

ظهرت المقالة القنصل الفرنسي يختفي بذي قار بعد اتهامه بالتحريض على العنف الى جانب تجار ومقاولين تم اعتقالهم أولاً على المسلة.

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