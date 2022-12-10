المسلة تتابع كأس العالم: كرواتيا تقصي البرازيل وتعبر إلى نصف نهائي المونديال

2022/12/10 | 00:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الجمعة 9 كانون الاول 2022 تأهلت كرواتيا إلى نصف نهائي...

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