2022/12/10 | 01:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، إن إيران "جزء من المنطقة وجارة وسنستمر في مد اليد، سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية السعودية يوضح دور ولي العهد في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية السعودية يوضح دور ولي العهد في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).