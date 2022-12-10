هولندا تغادر كأس العالم.. والارجنتين إلى نصف النهائي

2022/12/10 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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انتصر منتخب الارجنتين في مباراة صعبة على المنتخب الهولندي، ليتأهل الى نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022.

وشهد ملعب لوسيل مباراة مثيرة هي الثانية في برنامج مواجهات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب الارجنتيني بهدفين اثنين، مقابل واحد، قبل ان يتمكن المنتخب الهولندي في الثواني الاخيرة من الوقت الاضافي للشوط الثاني، حيث سجل المنتخب الهولندي التعادل بركلة حرة غير مباشرة، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي، فضلا عن انتهاء الشوطين الاضافيين بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.

وانتهت ركلات الترجيح بفوز المنتخب الارجنتيني بـ4 اهداف مقابل 3 للمنتخب الهولندي، بعد اهدار اول ركلتين ترجيحيتين من قبل المنتخب الهولندي ليغادر بطولة كأس العالم.

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