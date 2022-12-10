2022/12/10 | 01:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم حكام المقاطعات طلبًا موحدًا إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، من أجل عقد اجتماع “عاجل” معهم “للتوصل إلى اتفاق” بشأن تمويل الرعاية الصحية قبل الميزانية الفيدرالية الربيعية.عقد الحكام مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يوم الجمعة، مكررين موقفهم المتكرر بأن أوتاوا لا تدفع نصيبها العادل من تكاليف الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن الضغوط الكبيرة التي تواجه نظام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكام المقاطعات يطالبون بعقد اجتماع “عاجل” مع ترودو لهذا السبب شبكة القيقب الدولية.

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