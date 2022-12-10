كاس العالم:الارجنتين الى النصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

2022/12/10 | 01:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف

النهائي بعد فوزه، الجمعة، على نظيره

الهولندي بضربات الجزاء (4-3) في الدور

ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022

لكرة القدم.

ثنائية الأرجنتين جاءت عن طريق ناهوي

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