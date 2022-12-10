2022/12/10 | 01:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: L5jEUGKOir0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل سياسي ضياء الدين الابرز: رجال الدولة الحاليين لديهم مشكلة في التعاطي مع الأزمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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