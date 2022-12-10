2022/12/10 | 02:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حجز منتخب الأرجنتين مقعده في نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022)، بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة.وتواجه المنتخبان في ربع نهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2).ثنائية الأرجنتين جاءت عن طريق ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73.في المقابل أحرز فيجورست ثنائية […]

ظهرت المقالة بركلات الترجيح ..



الأرجنتين تقصي هولندا وتبلغ نصف نهائي المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركلات الترجيح .. الأرجنتين تقصي هولندا وتبلغ نصف نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركلات الترجيح .. الأرجنتين تقصي هولندا وتبلغ نصف نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).