2022/12/10 | 02:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: أنا اشجع #ميسي.. واتمنى ان ياخذ فريقه كأس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5smryuwlTBg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: أنا اشجع #ميسي.. واتمنى ان ياخذ فريقه كأس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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