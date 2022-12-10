2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقوبات جديدة على طهران بعد إعدام مرتبط بالتظاهرات واشنطن- مرسي أبو طوق طهران -باريس -الزمان اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أن «الشراكة العسكرية الواسعة النطاق» بين موسكو وطهران تلحق «ضررا» بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران و»المجتمع الدولي». وأشار جون كيربي خصوصا إلى استخدام الجيش الروسي لطائرات إيرانية مسيّرة في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أمريكي من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أمريكي من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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