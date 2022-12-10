تحذير‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬العسكرية الواسعة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران

2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬إعدام‭ ‬مرتبط‭ ‬بالتظاهرات‮ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ طهران‭ -‬باريس‭ -‬الزمان اعتبر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬العسكرية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬تلحق‭ ‬‮«‬ضررا‮»‬‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬لإيران‭ ‬و»المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬ وأشار‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لطائرات‭ ‬إيرانية‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ […]

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