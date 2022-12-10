الصين‭ ‬والسعودية‭..‬والعراق

2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كان‭ ‬اللغط‭ ‬لايزال‭ ‬قائماً‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬ووقّع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬كبرى‭ ‬تتضمن‭ ‬اكبر‭ ‬بندين‭ ‬يشغلان‭ ‬العالم‭ ‬ويحركانه‭ ‬هما‭ ‬الأمن‭ ‬والطاقة‭.‬عدم‭ ‬الارتياح‭ ‬الأمريكي‭ ‬واضح‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬المتحدث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬تمدد‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬يكسر‭ ‬قواعد‭ ‬دولية‭.‬لكن‭ ‬في‭ […]

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