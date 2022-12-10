2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام كان اللغط لايزال قائماً حول مشروع الاتفاقية الصينية مع العراق، حين وصل الرئيس الصيني الى السعودية ووقّع الاتفاقية الاستراتيجية مع الرياض في خطوة كبرى تتضمن اكبر بندين يشغلان العالم ويحركانه هما الأمن والطاقة.
عدم الارتياح الأمريكي واضح منذ يومين حين أشار المتحدث الأمريكي الى انّ تمدد نفوذ الصين يكسر قواعد دولية.
لكن في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين والسعودية..والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عدم الارتياح الأمريكي واضح منذ يومين حين أشار المتحدث الأمريكي الى انّ تمدد نفوذ الصين يكسر قواعد دولية.
لكن في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين والسعودية..والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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