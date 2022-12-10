2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين الرياض – الزمان تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في الرياض الجمعة إقامة علاقات وثيقة في مجالي الأمن والطاقة مع دول الخليج خلال اجتماعات مع قادة بلدان المنطقة، في ثالث وآخر أيام زيارة للمملكة سلّطت الضوء على التوترات مع واشنطن. وشارك جينبينغ في رحلته الخارجية الثالثة منذ بدء جائحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة الصينية العربية في الرياض: تعهدات بحماية أمن الخليج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة الصينية العربية في الرياض: تعهدات بحماية أمن الخليج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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