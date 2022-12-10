القمة‭ ‬الصينية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭:‬ تعهدات‭ ‬بحماية‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬

2022/12/10 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬تفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬صينيين الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬ تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الجمعة‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الأمن‭ ‬والطاقة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬بلدان‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬وآخر‭ ‬أيام‭ ‬زيارة‭ ‬للمملكة‭ ‬سلّطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.‬ وشارك‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الخارجية‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬جائحة‭ […]

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