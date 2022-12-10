كيف يتفاعل سوق النفط مع تحديد سقف أسعار الخام الروسي؟

2022/12/10 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي بتحديد سقف للأسعار، لم تتأثر سوق النفط العالمية حتى الآن، فيما قد يكون من السابق لأوانه معرفة أثر هذه الإجراءات الدولية على عوائد النفط الروسي، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

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