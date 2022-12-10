2022/12/10 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأرصاد السعودية، السبت، تحذيرا للسكان بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على مدينة الرياض.

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