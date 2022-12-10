2022/12/10 | 07:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموصل – هدير الجبوري شاعرة تحمل في ثنايا روحها الكثير من الشجن والجمال..
لا يقف بينك وبين محاورتها أي عائق تتلقاك بأدب جم وأبتسامة مرحبة كأنها تعرفك منذ زمن بعيد .
الدكتورة ( رلى براق ) الشاعرة والاكاديمية التي ولدت في مدينة الموصل بالعام 1985 التقيتها مؤخراً وجمعنا حواراً خاصاً أتسم بالاختصار لكنه عميق في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رلى براق: أدونيس حفّزني لكتابة الشعر وأنا طفلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا يقف بينك وبين محاورتها أي عائق تتلقاك بأدب جم وأبتسامة مرحبة كأنها تعرفك منذ زمن بعيد .
الدكتورة ( رلى براق ) الشاعرة والاكاديمية التي ولدت في مدينة الموصل بالعام 1985 التقيتها مؤخراً وجمعنا حواراً خاصاً أتسم بالاختصار لكنه عميق في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رلى براق: أدونيس حفّزني لكتابة الشعر وأنا طفلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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