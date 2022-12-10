2022/12/10 | 07:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – هدير الجبوري شاعرة تحمل في ثنايا روحها الكثير من الشجن والجمال..لا يقف بينك وبين محاورتها أي عائق تتلقاك بأدب جم وأبتسامة مرحبة كأنها تعرفك منذ زمن بعيد .الدكتورة ( رلى براق ) الشاعرة والاكاديمية التي ولدت في مدينة الموصل بالعام 1985 التقيتها مؤخراً وجمعنا حواراً خاصاً أتسم بالاختصار لكنه عميق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رلى براق: أدونيس حفّزني لكتابة الشعر وأنا طفلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رلى براق: أدونيس حفّزني لكتابة الشعر وأنا طفلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).