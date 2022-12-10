وزير الداخلية يستذكر بطولات القوات الأمنية ودورهم في التغلب على

2022/12/10 | 09:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأستذكر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بطولات القوات الأمنية ودورهم في التغلب على عصابات "داعش" بمناسبة يوم النصر العراقي.

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