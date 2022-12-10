تغييرات بالجملة تطال مناصب عليا بقيادات الشرطة في عدة محافظات (وثائق)

2022/12/10 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرت وزارة الداخلية، تغييرات بالجملة طالت مناصب عليا بقيادات الشرطة في عدة محافظات.

وجاء في وثائق صادرة من الوزارة الاربعاء 7 كانون الاول الجاري ، حصلت عليها (بغداد اليوم) اسماء الضباط المكلفين بمنصب نائب قائد شرطة المحافظة ومعاون نائب قائد الشرطة في عدة محافظات .

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