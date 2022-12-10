2022/12/10 | 09:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MWaIvXIPVfU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. بلاسخارت من تكرار سرقة القرن تحذر | اخبار الثامنة 2022/12/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. بلاسخارت من تكرار سرقة القرن تحذر | اخبار الثامنة 2022/12/9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).