السوداني مهنئاً بيوم النصر العراقي: شكرًا للمرجعية الرشيدة

2022/12/10 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في الذكرى الخامسة للتحرير، فيما اكد ان العاشر من كانون الأول عنوانا عراقيا للشجاعة.

وكتب السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم): "سيبقى العاشر من كانون الأول عنوانًا عراقيًّا للشجاعة والتضحية بامتياز".



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وأضاف: "شكرًا للمرجعية الرشيدة لفتواها التي سار على هديها الغيارى.".

وتابع: ‏المجد لكل من صنع هذا النصر، وبُورك الدم الطاهر الذي أعاد النبض للعراق والعراقيين".

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