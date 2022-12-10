24 نقطة بـ

2022/12/10 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجمعة، "إعلان الرياض" بعد الاجتماع الذي حضره رؤساء وقادة وممثلي الدول العربية والرئيس الصيني، شي جينبينغ، والذي تضمن 24 نقطة، إليكم ما هي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

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