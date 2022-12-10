السعودية.. استياء من

2022/12/10 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات السعودية، السبت، تعليمات جديدة للمسافرين بسياراتهم إلى قطر، بعد حدوث أزمة طوابير طويلة على الحدود بين البلدين، عقب إعلان قطر، الثلاثاء الماضي، عن تسهيلات لدخول أراضيها.

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