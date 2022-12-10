2022/12/10 | 10:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DoB1lAWVZug

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة من مدينة النعمانية ضريح الشاعر أبو الطيب المتنبي في واسط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة من مدينة النعمانية ضريح الشاعر أبو الطيب المتنبي في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).