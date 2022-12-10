اعتقال 5 متهمين بالارهاب وتجارة المخدرات في 3 محافظات

2022/12/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خلية الاعلام الامني

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الاستخبارات والامن تلقي القبض على (٥) مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في عدة محافظات

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من خلال كمين محكم القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤)ارهاب، وذلك من خلال تواجده في منطقة الجادرية ببغداد بالتعاون مع اللواء الرئاسي ومفرزة من الامن الوطني.

وعلى صعيد اخر تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من القاء القبض على ثلاثة متهمين من تجار المواد المخدرة في مركز مدينة الحلة، ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال وادوات تعاطي تم مصادرتها وإحالة المتهمين الى القضاء.

كما استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية من القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، وتم القبض في قضاء الحمزة الشرقي بالاشتراك مع شؤون مخدرات الحمزة الشرقي.

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