النزاهة تعلن ضبط موظفين في ضريبة الديوانية متلبسين بالرشوة

2022/12/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية ضبط لمتهمين اثنين متلبسين بتسلم رشوة بالجرم المشهود في الديوانية.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب، التي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المحافظة، تمكنت من ضبط متهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبلغ الرشوة من أحد المواطنين؛ لقاء إنجاز معاملته وتزويده بكتاب براءة ذمة إلى محكمة بداءة الدغارة".ونوهت الدائرة الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختص بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)".

ودعت الهيئة في بيانها، المواطنين الى "الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرضون إليها، فيما حث مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني من خلال الحضور الدائم داخل مؤسسات الدولة، لا سيما الخدمية منها، واستشعار حاجات المواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام".

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