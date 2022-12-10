انخفاض لاسعار صرف الدولار في اسواق وبورصات بغداد واربيل

2022/12/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، انخفاضا في البورصة الرئيسية ببغداد واقليم كردستان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البورصات الرئيسية في بغداد سجلت سعر صرف بلغ 150300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس 150400 دينار مقابل كل 100 دولار .

واضاف، أن اسعار البيع والشراء سجلت انخفاضا ايضا في محال الصيرفة ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

وفي اربيل ، اشار مراسلنا هناك الى أن اسعار الدولار بالبورصة سجلت انخفاضا ببلوغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار ، وبلغ سعر الشراء 150100 دينار لكل 100 دولار.

وهذا سعر الصرف في بقية المحافظات:

-السليمانية - بورصة150,150-البصرة - بورصة150,250-الموصل -بورصة150,400

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