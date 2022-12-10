انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكردستان

2022/12/10 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار يوم الخميس 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 150100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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