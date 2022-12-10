النزاهة تضبط موظفين في ضريبة الديوانية متلبسين بالرشوة

2022/12/10 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بتسلُّم رشوةٍ بالجرم المشهود في الديوانيَّة.وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكاتها في مكتب تحقيق الديوانيَّة، أشارت إلى أنَّ شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب، التي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المُحافظة، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء إنجاز معاملته وتزويده بكتاب براءة ذمَّةٍ إلى محكمة بداءة الدغَّارة". ونوَّهت الدائرة بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)". وسبق للهيئة أن دعت المواطنين على الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرَّضون إليها، فيما حثَّ مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

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