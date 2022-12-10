البرلمان يستعد لحسم قانون مختلف عليه بين بغداد وأربيل

2022/12/10 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، اليوم السبت، وجود جدية وإجماع سياسي على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر، فيما أشار إلى أن اختلاف الرؤى بشأن قيمة النفط وتبويب الأموال أخّر إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال سليمان، بحسب الإعلام الرسمي، إن “قانون النفط والغاز وليد دورات متعددة، ويعد من القوانين المهمة جداً والأساسية في إدارة الدولة، خاصة في ما يخص ملف النفط الغاز ما بين الإقليم والمركز”.

وأضاف أن “هناك جدية من قبل جميع القوى السياسية في هذه المرحلة على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر”، مشدداً على “أهمية إقرار قانون النفط والغاز ليكون خارطة الطريق لردم الخلافات”.

ولفت إلى أن “القانون بحاجة إلى وضع أطر جديدة كون هناك تغييرات حصلت في ذات الدولة وأمور عديدة”، مبيناً أن “إدارة الحقول التي تم اكتشافها بعد عام 2003، ومسألة الحقول الأخرى التي كانت مكتشفة قبل 2003، جميع هذه الأمور مؤطرة بمواد دستورية، لذلك يجب الاعتماد على هذه الأطر الدستورية لوضع الآليات والبنود والنقاط الأساسية لقانون النفط والغاز”.

وبخصوص موازنة العام المقبل، قال سليمان: إن”الحوارات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ووزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023، ولكن لغاية الآن لم تتوحد الرؤى حول قيمة النفط المقررة في الموازنة، والمبالغ وكيفية تبويب الموازنة، وغيرها من المواضيع التي أخرت إرسالها إلى مجلس النواب”.

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