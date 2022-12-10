2022/12/10 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RNK3o17fssI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوما : هنالك توافق في الكونغرس على حماية اقليم كردستان من ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوما : هنالك توافق في الكونغرس على حماية اقليم كردستان من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).