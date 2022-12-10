اعتقال سارق لـ

2022/12/10 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على متهم لقيامة بعدة عمليات سرقة الدراجات النارية في بغداد .

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