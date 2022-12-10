5 سنوات على النصر.. أرقام

2022/12/10 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تقرير – السومرية نيوزالعاشر من كانون الأول، ليس يوم عادي بالنسبة للعراقيين بل هو ذكرى ألم وفرح، إذ لا يمر هذا اليوم دون تذكر المآسي والويلات التي أحدثتها عصابات "داعش" الإرهابية عند اجتياحها مساحات واسعة من المحافظات والمدن العراقية في العام 2014 والفرح في نفس الوقت على الانتصار "العظيم" الذي تحقق بدماء العراقيين.

وتزامناً مع ذكرى "يوم النصر العظيم"، قدمت وزارة الثقافة، إحصائية بعدد المواقع الأثرية ودور العبادة التي دمرتها عصابات "داعش" في العراق.ونقلت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن وزير الثقافة أحمد البدراني قوله في كلمته أمام الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي في الرياض، إنّ "المدن التي عاث فيها الإرهاب تعد من زاهرات المدن تراثًا وعمرانًا وذخيرة علمية وثقافية، لكن الإرهاب لم يترك لها أماكن للتراث أو للعلم أو للعبادة أو للثقافة إلا وتم إمعان التدمير فيها".وأضاف أن "الإرهاب الداعشي دمر أكثر من (5000) مبنى تم إزالتها أو فقدان صلاحيتها للاستخدام من بينها (108) مساجد و(15) ضريحًا و(19) كنيسة و(37) مدرسة ومعبدًا واحدًا و(13) سوقًا و(13) حمامًا و(431) بيتًا تراثيًا، فضلاً عن المتاحف والمواقع الأثرية، مثمنًا دور دولة الإمارات العربية في إعادة إعمار الجامع النوري في الموصل الحدباء، وكذلك جهود (اليونسكو) ومبادرتها في (إحياء روح الموصل)".ودعا البدراني "الدول والمنظمات المشاركة في أعمال المؤتمر إلى ضرورة احتضان ورعاية أي توجه يعيد إعمار وترميم وصيانة تلك المدن وتأهيلها لاستعادة دورها الحيوي، لتعيش مرة أخرى حياتها الآمنة والمطمئنة بعيدًا عن شر الإرهاب وويلاته".*الخسائر الاقتصادية

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش آنذاك "صادمة".وقال المشهداني، إن "الخسائر توزعت في المناطق التي سيطرت عليها "داعش" في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد"، مشيرا الى أن "الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار".أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد الخبير الاقتصادي، أن "الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد"، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن "الخسائر في قطاع الكهرباء بالمناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش كانت باهظة للغاية، وتقدر بـ 12 مليار دولار".ولفت موسى الى أن "قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها".بدوره، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "الحرب على الارهاب في سنوات 2014 الى 2017 كلفت الخزينة العراقية نحو 30 مليار دولار"، مبينا أن "الارهاب سلب قرابة خمس الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للعراق".وأضاف صالح في مقال نشره على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين أن "تكاليف العمليات العسكرية اليومية ارتفعت من 5 ملايين دولار يوميا الى قرابة 30 مليون دولار يوميا وهي نفقات تطلبتها ميادين الحرب ضد الإرهاب".وأشار الى أن "الارهاب أدى الى نزوح حوالي 6 ملايين مواطن من سكان المحافظات المحتلة الأمر الذي رفع من معدلات الفقر الى 30% بسبب فقدان العائلات الى مصادر دخل ونشاطها الاقتصادي فضلا عن تزايد معدلات البطالة".ولفت الى أن "الجو الاقتصادي في ذلك الوقت ظل محبطا بتحديات الركود المتمثلة باركانه الثلاثة وهي ركود الأسعار وهبوط النمو في الناتج المحلي والاجمالي وارتفاع مستويات البطالة".*البنى التحتية

وفي العام 2018 نشرت وزارة التخطيط تقريرا مفصلا عن خسائر العراق خلال الحرب مع عصابات داعش، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها.وشمّل تقرير وزارة التخطيط 7 محافظات عراقية، فيما بين أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد.وبحسب تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط في 2018 فإن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب مع داعش تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار.إلا ان الإحصائيات لا تعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية.فيما كشفت تقارير أممية نشرت في العام 2016 عن حصيلة الضحايا لعامي 2014 و2015، وأشارت الى أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها العصابات الارهابية بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في تشرين الأول 2016.*مآسي النازحينوفي ما يخص النازحين، فقد كشف تقرير لصحيفة (بي أم سي سايكولوجي) الأوروبية: "ما يزال لحد الان يعيش 1.2 مليون شخص عراقي حالة نزوح في ملاجئ رسمية وغير رسمية في مناطق مختلفة من العراق".وأضاف التقرير، أن "الايزيديين كانوا من بين أكثر النازحين تعرضاً للإبادة والقتل والتهجير على يد عصابات داعش الإرهابية".وبين، أن "هجوم داعش تسبب بنزوح 400 ألف ايزيدي وتم خطف واستعباد 6 آلاف امرأة وفتاة حيث تعرضن لمعاملة غير إنسانية على يد داعش اشتملت على اغتصاب وتعذيب وبيع في سوق الرقيق، وقد تمكن بعض منهم من الهروب ويعيشون في مخيمات للنازحين".

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