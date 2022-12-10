منظمة بيئية دولية تدق ناقوس الخطر.. 700 نوع حيوان يواجه خطر الانقراض

2022/12/10 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة دولية للحفاظ على البيئة، الجمعة، إن مجموعات من الأنواع المعرضة للخطر من الثدييات البحرية والعديد من أنواع أذن البحر ونوع من المرجان الكاريبي مهددة الآن بالانقراض.

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