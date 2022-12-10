بوتين يطرح احتمال التخلي عن

2022/12/10 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الثانية هذا الأسبوع، احتمال أن تغير روسيا رسميًا عقيدتها العسكرية بعدم كونها أول من يستخدم الأسلحة النووية في صراع، بعد أيام من تحذيره من التهديد "المتزايد" بحرب نووية.

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