2022/12/10 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



وفاة طفل باندلاع حريق في مخيم للنازحين بالسليمانية المركز الخبري الوطني.

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