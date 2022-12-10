عالية نصيف تطالب العراق برد قوي على بيان مجلس التعاون الخليجي المنحاز للكويت

2022/12/10 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائب عالية نصيف البيان الصادر عن (مجلس تعاون دول الخليج) والمتضمن مطالبة العراق بعدم انتهاك سيادة الكويت بالمنحاز الى الكويت بشكل فاضح ويمثل أبشع صور النفاق.وقالت نصيف في بيان إنه “في الوقت الذي نفتح فيه أبوابنا أمام محيطنا … Readmore

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