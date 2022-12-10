انخفاض اسعار النفط العالمية في اعقاب قلق بشأن الامدادات والركود العالمي

2022/12/10 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة بجلسة الجمعة مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.ونزل … Readmore

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