الحشد يطيح بمروج مخدرات وضبط كميات كبيرة بحوزته في نينوى

2022/12/10 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد مروجي المخدرات في نينوى.

وقال إعلام الحشد، إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات في سيطرة كوكجلي بمحافظة نينوى"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "القوة أعتقلت مروج المخدرات لدى مروره في السيطرة، وكانت بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة".

وأكد البيان أنه "تم تسليمه الى مديرية مكافحة المخدرات شعبة قضاء الحمدانية وفق الإجراءات الأصولية".

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