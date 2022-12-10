الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 36 متهماً بينهم بالارهاب في 6 محافظات

2022/12/10 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بـ36 متهماً بينهم بالإرهاب في 6 محافظات.

وقالت الخلية ، إن "القوات الأمنية القت القبض على 36 متهماً في البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد والانبار"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضافت أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات (البصرة وميسان وديالى والفرقة السابعة والحادية عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والعشرين) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات"، موضحا أن "المحافظات هي (البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد والانبار)".

وأكدت الخلية بحسب البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب في قضاء عنه وعامرية الفلوجة واللطيفية والقيارة، و32 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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