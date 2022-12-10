الدوري الممتاز يتعرض الى هزات كارثية.. نادي كربلاء عن مباراته مع النجف: الحكم ذبح فريقنا

2022/12/10 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة نادي كربلاء،

السبت، مسابقة الدوري العراقي الممتاز

تتعرض الى مشاكل وهزات كارثية تدفع

الاندية المشاركة فيها الثمن، فيما

اشارت الى ان الحكم الدولي زيد ثامر "ذبح

فريقنا بقرارات لايمكن وصفها".

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