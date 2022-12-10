وزير الداخلية يعقد اجتماعاً موسعاً مع بعثة الأمم المتحدة الاستشارية للتدريب

2022/12/10 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يعقد حاليا اجتماعاً موسعاً مع بعثة الأمم المتحدة.

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