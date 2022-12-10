ميدل إيست آي: في سرقة القرن بالعراق استهدف المتآمرون حسابات ضرائب شركات نفط صينية وروسية

2022/12/10 | 13:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "ميدل إيست آي" أن شبكة من المسؤولين العراقيين يخضعون للتحقيق بشأن مؤامرة مزعومة لسرقة مليارات الدنانير من حسابات الضرائب لشركات نفط روسية وأخرى صينية تعمل في البلاد.

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