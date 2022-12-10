قوى سنية تثير عاصفة المغيبين بوجه الحلبوسي: توظيف انتخابي وسلعة للبيع

2022/12/10 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يرى المتحدث باسم مجلس العشائر العربية مزاحم الحويت، السبت 10كانون الاول2022،...

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