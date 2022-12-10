المدرّسي يدعو الى تفعيل الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد

2022/12/10 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرّسي،

السبت، الأجهزة الرقابية في العراق الى

مزيدٍ من الجديّة، في محاربة الفساد

الإداري والمالي والذي بات ينخر جسد

المجتمع العراقي.

وقال المدرسي في كلمةٍ له أمام جمع من

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