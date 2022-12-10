الدكتور مظفر قاسم حسين لوكالة نون: العراق بحاجة الى نظام سياسي جديد وبوجوه جديدة

2022/12/10 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الباحث في الشأن السياسي

والاجتماعي والاعلامي الدكتور مظفر

قاسم حسين، السبت، الوضع السياسي

الحالي وضرورة تغيير النظام السياسي

برمته وادخال كيانات ووجوه جديدة

للعملية السياسية.

وقال حسين في تصريح

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