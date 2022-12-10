المالية تخاطب التربية بخصوص محاضري واداريي بغداد 2020

2022/12/10 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة المالية، طلبا الى وزارة التربية لتزويدها بالكلف المالية الخاصة بالمحاضرين والاداريين في بغداد لعام 2020.

وبحسب وثيقة للمالية صادرة بتاريخ 8 كانون الاول الجاري، وحصلت عليها (بغددا اليوم)، فقد طلبت من وزارة التربية تزويدها بالكلف المالية حسب الجداول الخاصه بالمحاضرين والاداريين في بغداد 2020 ليتسنى لها اجراء مناقلة الامول لهم من المبالغ التي يجب أن تسترجعها وزارة التربية من مديرياتها.

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