الحشد يقتل 5 دواعش يشكلون مفرزة إرهابية جنوب الموصل

2022/12/10 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، قتل خمسة دواعش كانوا يشكلون مفرزة إرهابية جنوب الموصل.

وقال إعلام الحشد، إن "قوة من الفوج 51 اللواء 58 بالحشد الشعبي قتلت خمسة دواعش يشكلون مفرزة إرهابية في قاطع تلول الباج جنوب الموصل".



وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "قوة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتلهم جميعهم".

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