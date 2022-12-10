بينهم انتحاريان.. مقتل 6 إرهابيين من

2022/12/10 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، اليوم السبت، مقتل 6 من الدواعش من بينهم انتحاريان اثنان في محافظة صلاح الدين.

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