شاهد بالفيديو.. هناك 59 منفذ لسرقة النفط في العراق.. وكركوك ثاني محافظة بعد البصرة بالسرقة

2022/12/10 | 14:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJzBJbie6vo

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