2022/12/10 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F8kdKyJz5lQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة تظاهرات الصدريين والتشرينيين الى بغداد.. مراسلنا والتفاصيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة تظاهرات الصدريين والتشرينيين الى بغداد.. مراسلنا والتفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).