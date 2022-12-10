روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بطائرات إيرانية

2022/12/10 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، في منطقة “أوديسا” الأوكرانية الليلة الماضية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، طبقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم السبت.

وكانت قوات الدفاع الأوكرانية قد تصدت لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة، أمس الجمعة.جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم” اليوم السبت.

كما شنت القوات الروسية 5 هجمات صاروخية وحوالي 20 غارة جوية، أمس الجمعة وفتحت النار باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق (إم.إل.آر.إس) أكثر من 60 مرة.

ويستمر التهديد بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة في مختلف أنحاء البلاد.

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